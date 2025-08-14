Олег Гончар

В 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Цинциннаті в парному розряді українська тенісистка Людмила Кіченок та австралійка Еллен Перес обіграла американок Хейлі Батіст та Джессіку Пегулу з рахунком 6:4, 7:5.

Матч тривав 73 хвилини, за які українка та австралійка подали вісім ейсів, припустилися однієї подвійної помилки та використали два із трьох брейкпойнтів ікаво, що американки не використали жодного зі своїх семи брейків.

У чвертьфіналі Кіченок та Перес зіграють проти американки Ніколь Меліхар та росіянки Людмили Самсонової.

