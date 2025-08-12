Даяна Ястремська в інтерв’ю btu.org.ua висловилася про зняття з матчу третього кола турніру у Цинциннаті з Коко Гофф:

Останні кілька днів приймаю важкі антибіотики, від яких пішла сильна інтоксикація. Думала не грати і попередній матч, але була надія, що це пройде. Однак під навантаженнями пульс піднімається і слабкість сильна.

У матчі проти Томової було дуже недобре, серце просто вилітало... Вчора зовсім не тренувалася, і разом з лікарями вирішили, що не будемо ризикувати здоров'ям. Поки що кілька днів буду без тренувань, а далі буду готуватися до US Open.