Кіченок змушена знятися з парного фіналу Істборна через травму партнерки

Єлена Остапенко не змогла виграти і одиночний турнір

Українка Людмила Кіченок через травму партнерки втратила можливість виграти парний турнір в Істборні.

Латвійка Єлена Остапенко грала у одиночному фіналі і поступилася в ньому Петрі Квітовій. На парний фінал вона вирішила не виходити через пошкодження великого пальця правої ноги.

Таким чином, чемпіонками Істборна стали Магда Лінетт та Олександра Крунич. Цікаво, що їх суперниці в півфіналі також знялися з матчу.

Однак варто нагадати, що Кіченок і Остапенко виграли свій попередній турнір в Бірмінгемі якраз на відмові опоненток.