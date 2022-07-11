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Кіргіос: «Якби я переміг на Wimbledon-2022, мені б не вистачило мотивації продовжувати»

Австралійський тенісист – про свій виступ на британському мейджорі
Теніс Grand Slam
15:54
Кіргіос: «Якби я переміг на Wimbledon-2022, мені б не вистачило мотивації продовжувати»
Нік Кіргіос та Новак Джокович / Фото - tennis365.com
40-й номер рейтингу, австралійський тенісист Нік Кіргіос поділився емоціями після поразки від легендарного серба Новака Джоковича (6: 4, 3:6, 4:6, 6:7 ( 3 ) у фіналі Wimbledon-2022.

Цитує 27-річного австралійця прес-служба ATP.

«Відчуваю, що вогонь всередині мене буде горіти цілий рік. Я зустрів безліч прекрасних людей, які дали мені додаткову мотивацію. Вони просто підтримують мене, намагаються зробити мене краще, розкрити мій талант, а мені просто подобається бути поруч з ними. У мене ще багато справ в тенісі».


«Мені здається, якби я переміг на турнірі Великого шолома, мені б не вистачило мотивації продовжувати. Було б складно повертатися на більш дрібні турніри, адже я як би досяг вершини тенісу».


Нагадаємо, Джокович виграв Wimbledon в четвертий раз поспіль. І, відповідно, завоював свій 21-й Grand Slam.
Володимир Кириченко
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Теги

Нік Кіргіос Новак Джокович Wimbledon

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