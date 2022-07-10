Джокович вчетверте поспіль виграв Wimbledon і завоював свій 21-й Grand Slam

Нік Кіргіос спромігся взяти лише перший сет

Колишня перша ракетка світу Новак Джокович виграв свій сьомий в кар’єрі Wimbledon. У фіналі він обіграв дебютанта вирішальних матчів Grand Slam Ніка Кіргіоса – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6(3).

Матч продовжувався 3 години і 4 хвилини. За цей час австралієць 30 разів подав навиліт, припустився 33 невимушених помилок і реалізував лише 1 з 6 брейк-поінтів. В свою чергу, чемпіон зробив 15 ейсів і припустився всього 17 невимушених при 46 віннерсах. Також серб здійснив 2 брейки.

Таким чином, Джокович виграв Wimbledon четвертий раз поспіль. І, відповідно, завоював свій 21-й Grand Slam. До Рафаеля Надаля, який знявся з півфіналу проти Кіргіоса, у нього залишився всього один мейджор.

Нагадаємо, жіночий Wimbledon виграла дівчинка, яка відмовилася засудити дії путіна і війну, які розв’язала росія.