Денис Сєдашов

Італійський тенісист Флавіо Коболлі (14 АТР) став другим фіналістом Roland Garros, не виходячи на корт у півфіналі.

Його суперник і співвітчизник Маттео Арнальді (104 АТР)знявся з турніру через вірусну інфекцію. Завдяки цьому 24-річний Коболл вперше в кар'єрі зіграє у фіналі турніру серії Великого шолому.

У вирішальному матчі Відкритого чемпіонату Франції італієць зустрінеться з німцем Александером Звєрєвим (3 АТР), який пробився до фіналу раніше.

Арнальді – найнижчий за рейтингом півфіналіст Roland Garros з 1997 року.