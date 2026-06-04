Володимир Кириченко

Італійський тенісист Маттео Арнальді (АТР, 104) став найнижчерейтинговим гравцем, який вийшов у півфінал чоловічого одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції з 1997 року.

Тоді це зробив Філіп Девулф, коли займав 122-й рядок у рейтингу. Про це повідомляє OptaAce.

104 - Matteo Arnaldi (#104) has become the lowest-ranked player to reach the Men’s Singles semi-final at Roland Garros since Filip Dewulf (#122) in 1997. Survive.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/GkJqFoKMIZ — OptaAce (@OptaAce) June 3, 2026

Арнальді вийшов у півфінал Roland Garros-2026 після того, як його співвітчизник Маттео Берреттіні (АТР, 105) не зміг завершити матч.

У 1/4 фіналу Берреттіні знявся з рахунком 7:5, 5:2 на користь Арнальді. За вихід у фінал змагань Арнальді посперечається зі співвітчизником Флавіо Коболлі, який займає 14-й рядок світового рейтингу.

Півфіналісти Roland Garros-2026 у чоловічому одиночному розряді.