Арнальді – найнижчий за рейтингом півфіналіст Roland Garros з 1997 року
Маттео в 1/4-й залишив за бортом мейджора свого співвітчизника
9 хвилин томуПідписатися в
Італійський тенісист Маттео Арнальді (АТР, 104) став найнижчерейтинговим гравцем, який вийшов у півфінал чоловічого одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Франції з 1997 року.
Тоді це зробив Філіп Девулф, коли займав 122-й рядок у рейтингу. Про це повідомляє OptaAce.
Арнальді вийшов у півфінал Roland Garros-2026 після того, як його співвітчизник Маттео Берреттіні (АТР, 105) не зміг завершити матч.
У 1/4 фіналу Берреттіні знявся з рахунком 7:5, 5:2 на користь Арнальді. За вихід у фінал змагань Арнальді посперечається зі співвітчизником Флавіо Коболлі, який займає 14-й рядок світового рейтингу.
Півфіналісти Roland Garros-2026 у чоловічому одиночному розряді.
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