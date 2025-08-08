Олег Гончар

Іспанська тенісистка Паула Бадоса, яка є 12-ю ракеткою світу за рейтингом WTA, не виступить на US Open-2025 через проблеми зі спиною.

27-річна спортсменка повідомила про рішення знятися з турніру, щоб зосередитися на відновленні.

У 2024 році Бадоса дійшла до чвертьфіналу US Open, де поступилася американці Еммі Наварро. Її місце в основній сітці змагань займе швейцарка Джил Тайхманн, яка отримала шанс виступити завдяки рейтингу.

US Open-2025 проходитиме з 24 серпня по 7 вересня в Нью-Йорку.

