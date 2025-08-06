Жеребкування WTA 1000 Цинциннаті: чотири українки зіграють в основній сітці
Світоліна дізналася з ким зіграє
близько 2 годин тому
6 серпня відбулося жеребкування основної сітки турніру WTA 1000 у Цинциннаті, який пройде з 7 по 18 серпня, повідомляє офіційний сайт змагань.
Чотири українські тенісистки виступлять в одиночному розряді.
Еліна Світоліна (WTA 13), Марта Костюк (WTA 28) і Даяна Ястремська (WTA 35), як сіяні, розпочнуть із другого кола. Юлія Стародубцева (WTA 73) стартує з першого кола.
Світоліна зустрінеться з переможницею матчу між Барборою Крейчиковою (WTA 80) з Чехії та Алісією Паркс (WTA 74) з США.
Костюк зіграє проти переможниці пари німкені Татьяни Марії (WTA 41) — кваліфаєр.
Ястремська битиметься з переможницею дуелі Енн Лі (WTA 59) – кваліфаєр. Стародубцева в першому колі чекає на суперницю з кваліфікації.
Нагадаємо, Світоліна без шансів програла Осаці в чвертьфіналі турніру в Канаді.
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