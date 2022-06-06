Надаль після чергового Roland Garros піднявся в рейтингу ATP, зміна першої ракетки України
«Король грунту» може зіграти на Wimbledon-2022. Надаль не бажає пропускати британський мейджор
Однак все буде залежати від здоров'я легендарного іспанця
17:24
Рафаель Надаль / Фото - eurosport.comЛегендарний іспанський тенісист, 22-разовий чемпіон турнірів Великого шолома Рафаель Надаль висловився про травму стопи і свої подальші виступи. Після перемоги на Roland Garros він вніс ясність, що провів весь турнір на уколах анестезії.
Цитує Надаля прес-служба Відкритого чемпіонату Франції.
«Очевидно, що я не можу і не хочу продовжувати грати в таких обставинах. Настрій у мене дуже простий – я буду і далі шукати рішення, щоб ситуація зі стопою покращилася».
«Останні два тижні були приголомшливими і дуже емоційними. Мені вдалося їх відіграти в екстремальних умовах. Я грав на ін'єкціях, щоб приспати ногу. Я грав, тому що взагалі її не відчуваю. Лікарю вдалося ввести ін'єкцію анестезії в нерв. Але в той же час це підвищує ризик. Можна підвернути ногу, можна ще що-небудь пошкодити».
«Звичайно, Roland Garros – це Roland Garros. Всі знають, як багато для мене значить цей турнір. Я хотів створити собі можливість поборотися, і це була єдина можливість. Так що я на це пішов. Але очевидно, що я не можу і далі грати на онімілої стопі. Ми з лікарем багато обговорювали ситуацію і можливі варіанти. Тепер ми знаємо, що якщо приспати два нерва, ситуація значно поліпшується. І тепер ми можемо пошукати лікування, щоб відтворити це на постійній основі. Ми плануємо зайнятися цим на наступному тижні».
«Я не знаю, як це пояснити по-англійськи, але ми будемо впливати на нерв радіочастотами, щоб на довгий термін відтворити ефект від уколів. Якщо вийде, я буду продовжувати. Якщо немає – інша історія. Я повинен буду запитати себе, чи готовий я до радикальних рішень без впевненості, що вони приведуть до бажаних результатів. Чи готовий я робити операцію, яка не гарантує того, що я зможу продовжити боротьбу, і зажадає довгого відновлення».
«Так що підемо крок за кроком, як я робив всю кар'єру. Перший крок буде таким, а далі подивимося. Я сподіваюся, що він спрацює. Я сподіваюся, що це знизить біль. І якщо це станеться, подивимося, чи встигну я підготуватися до трави».
«Я поїду на Wimbledon, якщо тіло буде готове до Wimbledon. Я не хочу пропускати цей турнір. Ніхто не хоче пропускати Wimbledon. Я люблю Wimbledon і домагався там великих успіхів, переживав приголомшливі емоції. Я дуже поважаю цей турнір і завжди готовий його грати. Але я не можу точно відповісти, чи поїду в цьому році. Подивимося, як піде лікування. Я готовий грати на протизапальних препаратах, але не буду грати на ін'єкціях».
Нагадаємо, після перемоги на Roland Garros Рафа піднявся в оновленому рейтингу АТР на одну сходинку.