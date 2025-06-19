Король Іспанії надав Рафаелю Надалю спадковий дворянський титул
Тенісист отримав титул маркіза від Феліпе VI
9 хвилин тому
Фото: Getty Images
Король Іспанії Феліпе VI присвоїв легендарному тенісисту Рафаелю Надалю дворянський титул маркіза. Цей титул є спадковим і може передаватися його нащадкам.
Про це повідомила офіційна пресслужба королівського двору, назвавши Надаля «джерелом гордості для Іспанії та прикладом цінностей, які повинні надихати суспільство».
Крім Надаля, почесні дворянські звання також отримали поп-рок співачка Лус Касаль і паралімпійська плавчиня Тереса Перальєс.
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