«Пил і слава». Сіннер та Бочеллі готують музичну премʼєру
Пісня вже отримала тизер із дитячими фото тенісиста та мотивуючою цитатою спортсмена
близько 3 годин тому
Перша ракетка світу, італійський тенісист Яннік Сіннер (1 АТР) анонсував музичну прем’єру. 20 червня, він представить спільну композицію з одним із найвідоміших оперних виконавців у світі — своїм співвітчизником Андреа Бочеллі. Трек вийде під назвою «Пил і слава» (Polvere e gloria).
У мережі вже з’явилося тизер-відео, у якому використано архівні дитячі фото Сіннера. У ролику також звучить фраза Янніка:
У нашому житті буде багато перших разів, і все, що потрібно — це залишатися собою.
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