Костюк: «Боротьба з Турами забрала величезну кількість сил»

Фото: j48tennis.net

Четверта ракетка України Марта Костюк заявила, що відсутність рейтингових очок на Wimbledon не змінить її відношення до турніру:



Мій підхід до Wimbledon не змінився. Незважаючи на те, що почуваєшся, ніби ти вже багато років у Турі, я все одно не грала послідовно турніри, трав'яний сезон, наприклад. Коли я увійшла в Тур, з'явився коронавірус і все було досить розмазано. Так що я підлаштовуюсь під ситуацію, яка зараз склалася з війною і з усім, що відбувається. Але до Wimbledon я підходжу, як і завжди. Це буде неймовірно цікавий досвід, тому що те, що там буде, напевно, трапляється один раз у житті. І мені дуже цікаво, як усе складеться, прожити та відчути емоції, які там будуть, подивитися, яка буде обстановка.

Мене здивувало та втішило, що гратимуть практично всі і найцікавіше, який буде у гравців настрій. Але мені здається, що все одно всі боротимуться, бо це вже в крові у нас.