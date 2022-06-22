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Костюк: «Боротьба з Турами забрала величезну кількість сил»

Та асоціації все одно не дослухалися до гравців з України
Теніс WTA
12:10
Костюк: «Боротьба з Турами забрала величезну кількість сил»
Фото: j48tennis.net

Четверта ракетка України Марта Костюк заявила, що відсутність рейтингових очок на Wimbledon не змінить її відношення до турніру:

Для мене нічого не змінилося. Після Roland Garros я вирішила взяти паузу, тому що дуже сильно видихнулась і втомилася за останні кілька місяців. Ця боротьба з Турами і вся ситуація, що склалася, забрала величезну кількість сил. Я розуміла, що там класні турніри на грунті, у мене впав рейтинг і можна зіграти 125-ки (WTA 125k), але я вирішила їх пропустити і відпочити. Не знаю, правильне це було рішення чи ні, але я його прийняла. Збираюся грати більше у липні на ґрунті.

Мій підхід до Wimbledon не змінився. Незважаючи на те, що почуваєшся, ніби ти вже багато років у Турі, я все одно не грала послідовно турніри, трав'яний сезон, наприклад. Коли я увійшла в Тур, з'явився коронавірус і все було досить розмазано. Так що я підлаштовуюсь під ситуацію, яка зараз склалася з війною і з усім, що відбувається. Але до Wimbledon я підходжу, як і завжди. Це буде неймовірно цікавий досвід, тому що те, що там буде, напевно, трапляється один раз у житті. І мені дуже цікаво, як усе складеться, прожити та відчути емоції, які там будуть, подивитися, яка буде обстановка.

Мене здивувало та втішило, що гратимуть практично всі і найцікавіше, який буде у гравців настрій. Але мені здається, що все одно всі боротимуться, бо це вже в крові у нас.

Нагадаємо, що Марта на шляху до третього раунду турніру в Істборні переграла чемпіонку Roland Garros-2021.

Джерело: btu.org.ua Олег Шумейко-молодший
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Марта Костюк

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