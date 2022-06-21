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Вирішила пройтися по призерах Токіо-2020. На цей раз в Істборні Костюк здолала Крейчікову

Українка змусила скласти зброю титуловану чешку
Теніс WTA
17:17
Вирішила пройтися по призерах Токіо-2020. На цей раз в Істборні Костюк здолала Крейчікову
Марта Костюк / Фото - БТУ
Українська тенісистка Марта Костюк (№79 WTA) з рахунком 4:6, 6:3, 6:4 несподівано переграла чешку Барбору Крейчікову (№15 WTA) у другому раунді турніру WTA 500 в Істборне (Великобританія).

Тенісистки почали матч 20 червня, проте матч був зупинений через темряву за рахунку 1:1 по сетах. 

В цілому зустріч тривала 2 години 30 хвилин. Українка оформила 5 ейсів, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 3/15 брейк-пойнтів. 

У наступному раунді турніру Марта зіграє проти переможниці матчу Жіль Тайхманн - Геррієт Дарт.

Нагадаємо, що на старті Костюк обіграла срібного призера Токіо-2020 в парному розряді швейцарку Вікторію Голубіч (6:2, 6:1).

Також у другому колі турніру в Істборні зіграють українки Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.
Володимир Кириченко
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Теги

Марта Костюк Барбора Крейчікова Істборн (WTA)

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