Матч Костюк в Істборні був перерваний через темряву
Вирішила пройтися по призерах Токіо-2020. На цей раз в Істборні Костюк здолала Крейчікову
Українка змусила скласти зброю титуловану чешку
Марта Костюк / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Марта Костюк (№79 WTA) з рахунком 4:6, 6:3, 6:4 несподівано переграла чешку Барбору Крейчікову (№15 WTA) у другому раунді турніру WTA 500 в Істборне (Великобританія).
Тенісистки почали матч 20 червня, проте матч був зупинений через темряву за рахунку 1:1 по сетах.
В цілому зустріч тривала 2 години 30 хвилин. Українка оформила 5 ейсів, допустила 5 подвійних помилок і реалізувала 3/15 брейк-пойнтів.
У наступному раунді турніру Марта зіграє проти переможниці матчу Жіль Тайхманн - Геррієт Дарт.
Нагадаємо, що на старті Костюк обіграла срібного призера Токіо-2020 в парному розряді швейцарку Вікторію Голубіч (6:2, 6:1).
Також у другому колі турніру в Істборні зіграють українки Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.