Олег Гончар

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 28) в Instagram підбила підсумки свого виступу на турнірі WTA 1000 у Монреалі.

За її словами, тиждень видався емоційно насиченим, але попри болісну кінцівку, він залишив багато світлих спогадів. Спортсменка зізналася, що знову відчула справжнє задоволення від гри, згадала, за що любить теніс, і прожила кожну мить на повну.

Костюк зазначила, що отримала безцінний досвід як на корті, так і за його межами, а перемоги стали для неї важливішими за будь-який результат.

«Було безліч перемог — як у грі, так і за її межами — що мали набагато глибше значення, ніж просто рахунок. Це моменти, які залишаться в моїй пам’яті надовго після завершення цього тижня». Марта Костюк

Марта подякувала всім, хто підтримував її під час турніру — на трибунах, у соцмережах, повідомленнями. Саме ця підтримка, на її думку, зробила тиждень особливим.

Вона також пообіцяла зробити все можливе, щоб у повній готовності підійти до наступного турніру в Цинциннаті, і висловила сподівання повернутись до Монреаля за два роки, аби знову виступити перед місцевими вболівальниками.

Нагадаємо, українка достроково завершила участь у турнірі, знявшись із чвертьфінального матчу проти Олени Рибакіної через травму.