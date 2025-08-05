Костюк знялася з матчу проти Рибакіної у чвертьфіналі «тисячника» в Монреалі
Марта по ходу гри брала медичний тайм-аут
близько 2 годин тому
Марта Костюк / Фото - Yahoo
У ніч на 5 серпня українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) зіграла чвертьфінальний маті на турнірі WTA 1000 у Монреалі.
Українка за рахунку 1:6, 1:2 знялася з матчу проти представниці Казахстану Олени Рибакіної (№12 WTA).
Марта мала проблеми із зап’ястям правої руки та брала медичний тайм-аут.
Це була їхня п’ята очна зустріч, рахунок у протистоянні – 3:2 на користь Рибакіної.
Костюк у другому раунді турніру перервала серію з шести поспіль поразок цього сезону.
У півфіналі Рибакіна зіграє з канадійкою Вікторією Мбоко.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу турніру у Канаді Рибакіна обіграла ще одну українку Даяну Ястремську.