Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 64кг. Пряма трансляція
18:05
Мотоперегони. Rookies Cup. Гонка 9. Ред Булл Ринг

Костюк не зуміла вийти в півфінал парного Roland Garros

Українка в парі з Рузе поступилася американському дуету
Теніс Grand Slam
17:09
Костюк не зуміла вийти в півфінал парного Roland Garros
Фото: Getty Images

Марта Костюк в парі з Єленою-Габріелою Рузе поступилася в чвертьфіналі Roland Garros Медісон Кіз та Тейлор Таунсенд 6:7 (5), 6:2, 5:7.

За дві з половиною години на корті україно-румунський дует реалізував 6 брейк-поінтів з п’ятнадцяти та припустився шести «подвійних». Американки зробили 5 брейків та двічі помилилися при подачі.

Нагадаємо, що за путівку в 1/2 фіналу турніру сьогодні, 31 травня, також розіграє Людмила Кіченок.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Марта Костюк Медісон Кіз

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Людмила Кіченок і Марта Костюк сьогодні зіграють в чвертьфіналі парного турніру Roland Garros
Людмила Кіченок і Марта Костюк сьогодні зіграють в чвертьфіналі парного турніру Roland Garros
Теніс Grand Slam
10:55
Костюк пробилася в чвертьфінал Roland Garros
Костюк пробилася в чвертьфінал Roland Garros
Теніс Grand Slam
29 травня 14:59
Костюк: «Багато гравців незадоволені рішенням WTA щодо Wimbledon»
Костюк: «Багато гравців незадоволені рішенням WTA щодо Wimbledon»
Теніс Grand Slam
29 травня 09:15
Відразу дві українки можуть пробитися до чвертьфіналу Roland Garros
Відразу дві українки можуть пробитися до чвертьфіналу Roland Garros
Теніс Grand Slam
29 травня 08:34
Костюк: «Як отримати підтримку від Тура, коли три найкращі гравці виступають за росію»
Костюк: «Як отримати підтримку від Тура, коли три найкращі гравці виступають за росію»
Теніс WTA
25 травня 11:17
Костюк не змогла подолати стартовий раунд Roland Garros
Костюк не змогла подолати стартовий раунд Roland Garros
Теніс Grand Slam
24 травня 19:11

Новини: Теніс

Костюк не зуміла вийти в півфінал парного Roland Garros
Костюк не зуміла вийти в півфінал парного Roland Garros
Grand Slam
17:09
Циципас: «Я планую зіграти до Wimbledon якомога більше турнірів на траві»
Циципас: «Я планую зіграти до Wimbledon якомога більше турнірів на траві»
Grand Slam
15:00
Швентек: «Мені дуже подобається, коли питають, у скільки я хочу грати, і дійсно прислухаються»
Швентек: «Мені дуже подобається, коли питають, у скільки я хочу грати, і дійсно прислухаються»
WTA
12:45
«Не вірю, що хоч хтось із російських тенісистів підтримує те, що відбувається в Україні». Маррей, напевно, осліп
«Не вірю, що хоч хтось із російських тенісистів підтримує те, що відбувається в Україні». Маррей, напевно, осліп
Grand Slam
11:28
Людмила Кіченок і Марта Костюк сьогодні зіграють в чвертьфіналі парного турніру Roland Garros
Людмила Кіченок і Марта Костюк сьогодні зіграють в чвертьфіналі парного турніру Roland Garros
Grand Slam
10:55
Чіліч – про перемогу над мєдвєдєвим на Roland Garros: «Просто неймовірний матч. Один з кращих в моїй кар'єрі»
Чіліч – про перемогу над мєдвєдєвим на Roland Garros: «Просто неймовірний матч. Один з кращих в моїй кар'єрі»
Grand Slam
09:25
Чіліч не помітив на корті другу ракетку світу мєдвєдєва і вийшов в чвертьфінал Roland Garros
Чіліч не помітив на корті другу ракетку світу мєдвєдєва і вийшов в чвертьфінал Roland Garros
Grand Slam
07:25
Граф: «в Гамбурзі знаходиться більше 20 тисяч українських біженців, ймовірно, не менше половини з них - діти»
Граф: «в Гамбурзі знаходиться більше 20 тисяч українських біженців, ймовірно, не менше половини з них - діти»
30 травня 18:15
Надаль за чотири з половиною години переміг Оже-Альяссіма на шляху до чвертьфіналу Roland Garros
Надаль за чотири з половиною години переміг Оже-Альяссіма на шляху до чвертьфіналу Roland Garros
Grand Slam
29 травня 23:01
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Всі новини