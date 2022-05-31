Костюк не зуміла вийти в півфінал парного Roland Garros

Українка в парі з Рузе поступилася американському дуету

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Марта Костюк в парі з Єленою-Габріелою Рузе поступилася в чвертьфіналі Roland Garros Медісон Кіз та Тейлор Таунсенд 6:7 (5), 6:2, 5:7.



За дві з половиною години на корті україно-румунський дует реалізував 6 брейк-поінтів з п’ятнадцяти та припустився шести «подвійних». Американки зробили 5 брейків та двічі помилилися при подачі.

Нагадаємо, що за путівку в 1/2 фіналу турніру сьогодні, 31 травня, також розіграє Людмила Кіченок.