Костюк: «Перемога над Крейчиковою особлива, раніше були важкі поразки з суперницями топ-20»
Костюк програла в третьому колі турніру в Істборні
Марта поступилася суперниці в трьох сетах
Марта Костюк / Фото: j48tennis
У третьому колі турніру в Істборні (Великобританія) українка Марта Костюк (WTA 79) програла британці Геррієт Дарт (WTA 103) з рахунком 4:6, 6:2, 4:6.
Матч тривав 134 хвилини, упродовж яких Костюк подала один ейс і зробила п'ять подвійних помилок.
Також Костюк реалізувала 8 з 13 брейк-пойнтів проти 5 з 13 у суперниці.
Нагадаємо, раніше Костюк заявила, що боротьба з Турами забрала у неї багато сил.