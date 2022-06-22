Костюк програла в третьому колі турніру в Істборні

Марта поступилася суперниці в трьох сетах

Марта Костюк / Фото: j48tennis

У третьому колі турніру в Істборні (Великобританія) українка Марта Костюк (WTA 79) програла британці Геррієт Дарт (WTA 103) з рахунком 4:6, 6:2, 4:6.



Матч тривав 134 хвилини, упродовж яких Костюк подала один ейс і зробила п'ять подвійних помилок.

Також Костюк реалізувала 8 з 13 брейк-пойнтів проти 5 з 13 у суперниці.

Нагадаємо, раніше Костюк заявила, що боротьба з Турами забрала у неї багато сил.