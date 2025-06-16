Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 26) у першому колі турніру серії WTA500 у Лондоні програла Еммі Наварро (WTA, 9) 2:6, 3:6.

За годину з чвертю на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 2 брейк-поінти з чотирьох та тричі помилилася при подачі. Американка зробила 6 брейків та дві «подвійні». Це була третя зустріч тенісисток – Наварро поки не програла жодної зустрічі.

Нагадаємо, що Ястремська отримала іншу суперницю на змаганнях у Ноттінгемі.