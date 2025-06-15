Ястремська отримала нову суперницю на турнірі в Ноттінгемі
Українка зіграє проти Ольги Данилович з Сербії
40 хвилин тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (45 WTA) дізналася ім'я нової супрениці на стартовому етапі трав’яного турніру WTA 250 у Ноттінгемі (Велика Британія).
Даяна мала зустрітися з бельгійкою Елізе Мертенс (25 WTA), однак та знялася з турніру після перемоги на змаганнях в Гертогенбосі.
У підсумку новою суперницею Ястремської в 1/16 фіналу стане сербська тенісистка Ольга Данилович (24 WTA).
Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації турніру у Ноттінгемі.
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