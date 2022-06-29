Костюк: «Wimbledon – один з найважчих турнірів для мене, однак я його люблю»
Костюк пройшла у друге коло парного розряду Wimbledon
Українка разом зі своєю партнеркою витратили на перемогу два сети
29 червня 23:08
Марта Костюк / Фото: j48tennis
У першому колі парного розряду на Wimbledon українська тенісистка Марта Костюк в парі з чешкою Терезою Мартінцевой перемогли американок Медісон Бренгл і Лорен Девіс з рахунком 6:3, 6:4.
Матч тривав 65 хвилин, протягом яких Костюк і Мартінцова зробили два ейси та допустили 2 подвійні помилки.
Також Костюк і Мартінцева реалізували 3 з 8 брейк-пойнтів проти 1 з 2 у суперниць.
Нагадаємо, раніше одиночному розряді Wimbledon Костюк програла Чжан Шуай у другому колі.
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