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Костюк пройшла у друге коло парного розряду Wimbledon

Українка разом зі своєю партнеркою витратили на перемогу два сети
Теніс Grand Slam
29 червня 23:08
Костюк пройшла у друге коло парного розряду Wimbledon
Марта Костюк / Фото: j48tennis

У першому колі парного розряду на Wimbledon українська тенісистка Марта Костюк в парі з чешкою Терезою Мартінцевой перемогли американок Медісон Бренгл і Лорен Девіс з рахунком 6:3, 6:4.

Матч тривав 65 хвилин, протягом яких Костюк і Мартінцова зробили два ейси та допустили 2 подвійні помилки.

Також Костюк і Мартінцева реалізували 3 з 8 брейк-пойнтів проти 1 з 2 у суперниць.

Нагадаємо, раніше одиночному розряді Wimbledon Костюк програла Чжан Шуай у другому колі.

Карен Агабекян
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Марта Костюк Wimbledon

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