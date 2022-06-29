Костюк: «Wimbledon – один з найважчих турнірів для мене, однак я його люблю»
Костюк зачехлила ракетку у другому колі Wimbledon
Марта поступилася суперниці у двох сетах
16:54
У другому колі турніру Wimbledon українська тенісистка Марта Костюк (WTA 76) програла китаянці Чжан Шуай (WTA 41) з рахунком 7:6, 6:2.
Матч тривав 94 хвилини, протягом яких Костюк зробила чотири ейси та допустила 5 подвійних помилок.
Відзначимо, що Костюк вперше програла Шуай. Раніше вона виграла два матчі у китаянки.
Нагадаємо, в першому колі турніру Wimbledon Костюк у двох сетах обіграла британку Кеті Свон.
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