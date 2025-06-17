Володимир Кириченко

Українська тенісистка Марта Костюк та німкеня Ева Лис завершили виступ у парному розряді на трав’яному турнірі WTA 500 у Берліні.

У першому колі україно-німецький дует з рахунком 2:6, 2:6 програв першим сіяним італійкам Жасмін Паоліні та Сарі Еррані.

Матч тривав 58 хвилин. За цей час Марта та Ева 1 раз подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та не заробили жодного брейк-пойнту.

Для тенісисток це був перший спільний матч у кар'єрі.

Паоліні та Еррані у наступному матчі зіграють проти американок Ешлін Крюгер і Джесіки Пегули.

Нагадаємо, що Костюк програла на старті турніру у Лондоні американці Еммі Наварро.