Костюк: «Травма, на жаль, дуже серйозна»

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 76) розповіла про травму, отриману на Wimbledon.

Поки не знаю, якою це буде турнір, але ні в якому разі не буду повертатися до тих пір, поки не буду на 100% готова. Травма, на жаль, дуже серйозна і вимагає часу, щоб вилікуватися повністю».