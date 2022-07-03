Костюк завершила виступи після другого раунду парного турніру Wimbledon-2022
Костюк: «Травма, на жаль, дуже серйозна»
Але українка зможе обійтися без операції
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 76) розповіла про травму, отриману на Wimbledon.
«У мене повний розрив однієї зі зв'язок і надрив другого ступеня ще однієї зв'язки. Сказали, що можна повернутися з цією травмою без операції, що я і постараюся зробити. Сподіваюся, що повернуся на одному з турнірів в Америці. Маю велику надію, що до цього моменту я буду готова.
Поки не знаю, якою це буде турнір, але ні в якому разі не буду повертатися до тих пір, поки не буду на 100% готова. Травма, на жаль, дуже серйозна і вимагає часу, щоб вилікуватися повністю».
Нагадаємо, Костюк травмувалася в матчі парного Wimbledon - 2022.
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