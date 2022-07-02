Костюк завершила виступи після другого раунду парного турніру Wimbledon-2022
Костюк травмувалася в матчі парного Wimbledon-2022. Українка не зможе виступити в міксті
20-річна тенісистка не виходитиме на корт протягом декількох тижнів
08:57
Марта Костюк / Фото - FacebookНапередодні українська тенісистка Марта Костюк вилетіла з жіночого парного розряду Wimbledon-2022.
У дуеті з чешкою Терезою Мартінцовою вони поступилися парі Габріела Дабровскі/Джуліана Олмос (5:7, 6:3, 3:6).
До того ж до поразки, Костюк під час матчу отримала травму, через яку не зможе зіграти в міксті з поляком Лукашем Куботом. Про це Марта повідомила на своїй сторінці в Instagram.
«На жаль, я травмувала щиколотку сьогодні під час парного матчу на Wimbledon-2022. З одним повним і одним частковим розривом зв'язок моєї правої щиколотки я не зможу змагатися в найближчі тижні, поки не відновлюсь».
«Лукаш Кубот, я дійсно з нетерпінням чекала можливості зіграти з тобою. Зроблю все можливе, щоб повернутися здоровою і сильнішою. Спасибі, Wimbledon. До зустрічі в наступному році».
Раніше українка Надія Кіченок в дуеті з румункою Ралукою-Йоаною Олару вийшли в третій раунд парного турніру Wimbledon-2022.
Коментарі 0