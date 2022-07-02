Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:30
Телемагазин
13:25
Спідвей. Гран-прі. Етап 4. Тетеров (Німеччина)

Костюк травмувалася в матчі парного Wimbledon-2022. Українка не зможе виступити в міксті

20-річна тенісистка не виходитиме на корт протягом декількох тижнів
Теніс Grand Slam
08:57
Костюк травмувалася в матчі парного Wimbledon-2022. Українка не зможе виступити в міксті
Марта Костюк / Фото - Facebook
Напередодні українська тенісистка Марта Костюк вилетіла з жіночого парного розряду Wimbledon-2022.

У дуеті з чешкою Терезою Мартінцовою вони поступилися парі Габріела Дабровскі/Джуліана Олмос (5:7, 6:3, 3:6).

До того ж до поразки, Костюк під час матчу отримала травму, через яку не зможе зіграти в міксті з поляком Лукашем Куботом. Про це Марта повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«На жаль, я травмувала щиколотку сьогодні під час парного матчу на Wimbledon-2022. З одним повним і одним частковим розривом зв'язок моєї правої щиколотки я не зможу змагатися в найближчі тижні, поки не відновлюсь».


«Лукаш Кубот, я дійсно з нетерпінням чекала можливості зіграти з тобою. Зроблю все можливе, щоб повернутися здоровою і сильнішою. Спасибі, Wimbledon. До зустрічі в наступному році».


Раніше українка Надія Кіченок в дуеті з румункою Ралукою-Йоаною Олару вийшли в третій раунд парного турніру Wimbledon-2022.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Марта Костюк Wimbledon

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ястремська поступилася в другому раунді парного Wimbledon. Чемпіонка Токіо-2020 йде далі
Ястремська поступилася в другому раунді парного Wimbledon. Чемпіонка Токіо-2020 йде далі
Теніс Grand Slam
01 липня 18:51
Надія Кіченок вийшла в 1/8 парного турніру Wimbledon-2022
Надія Кіченок вийшла в 1/8 парного турніру Wimbledon-2022
Теніс Grand Slam
01 липня 17:24
Костюк завершила виступи після другого раунду парного турніру Wimbledon-2022
Костюк завершила виступи після другого раунду парного турніру Wimbledon-2022
Теніс Grand Slam
01 липня 16:21
Цуренко у важкому матчі з Німайер не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon
Цуренко у важкому матчі з Німайер не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon
Теніс Grand Slam
01 липня 15:53
Цуренко – остання в одиночный сітці. Розклад матчів українок 1 липня
Цуренко – остання в одиночный сітці. Розклад матчів українок 1 липня
Теніс Grand Slam
01 липня 11:44
Удар Калініної потрапив в число кращих третього ігрового дня Wimbledon-2022
Удар Калініної потрапив в число кращих третього ігрового дня Wimbledon-2022
Теніс Grand Slam
30 червня 14:54

Новини: Теніс

Костюк травмувалася в матчі парного Wimbledon-2022. Українка не зможе виступити в міксті
Костюк травмувалася в матчі парного Wimbledon-2022. Українка не зможе виступити в міксті
Grand Slam
08:57
Ястремська поступилася в другому раунді парного Wimbledon. Чемпіонка Токіо-2020 йде далі
Ястремська поступилася в другому раунді парного Wimbledon. Чемпіонка Токіо-2020 йде далі
Grand Slam
01 липня 18:51
Надія Кіченок вийшла в 1/8 парного турніру Wimbledon-2022
Надія Кіченок вийшла в 1/8 парного турніру Wimbledon-2022
Grand Slam
01 липня 17:24
Костюк завершила виступи після другого раунду парного турніру Wimbledon-2022
Костюк завершила виступи після другого раунду парного турніру Wimbledon-2022
Grand Slam
01 липня 16:21
Цуренко у важкому матчі з Німайер не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon
Цуренко у важкому матчі з Німайер не змогла вийти до 1/8 фіналу Wimbledon
Grand Slam
01 липня 15:53
Калініна підбила підсумки виступу на Wimbledon
Калініна підбила підсумки виступу на Wimbledon
Grand Slam
01 липня 13:15
Цуренко – остання в одиночный сітці. Розклад матчів українок 1 липня
Цуренко – остання в одиночный сітці. Розклад матчів українок 1 липня
Grand Slam
01 липня 11:44
Байндль пробилася в чвертьфінал турніру в Монпельє
Байндль пробилася в чвертьфінал турніру в Монпельє
WTA
30 червня 21:21
Калініна: «Олімпійська чемпіонка Бенчич повністю підтримує Україну»
Калініна: «Олімпійська чемпіонка Бенчич повністю підтримує Україну»
Grand Slam
30 червня 20:41
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини