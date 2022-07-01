Костюк пройшла у друге коло парного розряду Wimbledon
Костюк завершила виступи після другого раунду парного турніру Wimbledon-2022
Українка в парі з Мартінцевою програли своїм суперницям в трьох сетах
16:21
Марта Костюк / Фото - FacebookУкраїнська тенісистка Марта Костюк в парі з чешкою Терезою Мартінцевою програли в матчі другого раунду Wimbledon-2022.
Україно-чеський дует з рахунком 5:7, 6:3, 3:6 поступився Габріелі Дабровскі з Канади та мексиканці Джуліані Олмос.
Матч тривав 1 годину 50 хвилин. Костюк і Мартінцова 4 рази подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 3/4 брейк-пойнта.
Нагадаємо, в одиночному розряді британського мейджора Костюк у другому раунді програла китаянці Чжан Шуай (7:6, 6:2).
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