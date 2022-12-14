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Костюк у Франції програла Таусон

Марта не зуміла вийти у чвертьфінал турніру
Теніс WTA
14 грудня 15:16
Костюк у Франції програла Таусон
Фото: Eesti Tennise Liit

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 71) програла Кларі Таусон (WTA, 115) у другому колі турніру серії WTA125 у Франції 6:7 (6), 4:6.

За півтори години на корті українка зробила 3 ейси, 4 рази помилилася при подачі та реалізувала 3 брейк-поінти з шести. Данка двічі подала навиліт, зробила 4 брейки та 3 «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – Таусон взяла реванш за поразку у Мадриді.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна раніше вийшла у чвертьфінал змагань.

Олег Шумейко-молодший
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Марта Костюк

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