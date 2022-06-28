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Світовий бокс. Тижневик

Костюк: «Wimbledon – один з найважчих турнірів для мене, однак я його люблю»

Українська тенісистка – про старт на британському мейджорі та «спорті поза політикою»
Теніс Grand Slam
20:52
Костюк: «Wimbledon – один з найважчих турнірів для мене, однак я його люблю»
Марта Костюк / Фото - БТУ
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA № 76) поділилася емоціями після перемоги на старті WImbledon-2022 та висловилася з приводу фрази «спорт поза політикою».

«Зараз це перший раз, коли я присіла після матчу (посміхається ). Я можу проаналізувати гру. Однозначно, це був надзвичайно наполегливий матч, ми були на рівних. Кеті показала відмінний теніс, я до самого кінця не знала, чи зможу подати на перемогу. Трава – це непросте покриття. Мені подобається на ньому грати. Я люблю Вімблдон. Але це дійсно один з найважчих турнірів для мене. Можливо, в майбутньому це зміниться, але поки мені все ще трохи важко».


Про аргумент «спорт поза політикою», який підтримують багато в тенісному середовищі

«Як я відчуваю? Так я не тільки так відчуваю, але я так і думаю, що спорт завжди був політичний. Розумієте, ми ж не говоримо про яку - то пропаганді по окремим людям в політиці, яку ми намагаємося просунути. Наприклад, дуже політично буде, якщо хтось буде просувати конкретної людини, політика або конкретну політику, якусь партію і так далі. Це так, це політично і не має до спорту ніякого відношення».


«Але тут немає політичного спрямування. Тому що вмирають люди. І все що відбувається, це надзвичайно сумно. Чому все це відбувається, я не розумію. Не знаю, як це ще пояснити. У мене є свої фани, є люди, для яких я можу бути свого роду прикладом, нехай це і маленьке коло людей. Але я щось транслюю світу і світ це слухає. Те, що думають люди, це дуже важливо».


Нагадаємо, що в другому раунді жіночого одиночного турніру Wimbledon зустрінуться дві українки – Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.
Джерело: btu.org.ua Володимир Кириченко
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Марта Костюк Wimbledon

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