Костюк: «Коли в Англії говориш, що ти з України, тобі кажуть: «Ми проти росії, підтримуємо вас»
Подарунок на День народження. Костюк у важкій боротьбі вийшла до другого раунду Wimbledon-2022
Українка в трьох сетах обіграла господарку кортів
15:46
Марта Костюк / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Марта Костюк (WTA № 76) не без проблем обіграла британку Кеті Суон ( WTA № 223 ) в першому раунді Wimbledon-2022 – 4: 6, 6: 4, 6: 4.
Матч тривав 2 години 9 хвилин. За цей час Костюк виконала 5 подач навиліт, оформила 4 брейк-поінта і допустила 5 подвійних помилок.
Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Марта вдруге виступає в основній сітці британського мейджора. У минулому році вона вперше зіграла в основі і вийшла до другого раунду.
Відзначимо, що сьогодні Марті виповнилося 20 років.
У другому колі Шолома Костюк зустрінеться з китаянкою Чжан Шуай, яка переграла японку Місакі Дої (6:4, 6:0).
Нагадаємо, що в другому раунді жіночого одиночного турніру зустрінуться дві українки – Ангеліна Калініна і Леся Цуренко.
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