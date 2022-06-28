Подарунок на День народження. Костюк у важкій боротьбі вийшла до другого раунду Wimbledon-2022

Українка в трьох сетах обіграла господарку кортів

Марта Костюк / Фото - БТУ

Українська тенісистка(WTA № 76) не без проблем обіграла британку( WTA № 223 ) в першому раунді Wimbledon-2022 – 4: 6, 6: 4, 6: 4.Матч тривав 2 години 9 хвилин. За цей час Костюк виконала 5 подач навиліт, оформила 4 брейк-поінта і допустила 5 подвійних помилок.Це була перша офіційна зустріч тенісисток.Марта вдруге виступає в основній сітці британського мейджора. У минулому році вона вперше зіграла в основі і вийшла до другого раунду.Відзначимо, що сьогодні Марті виповнилося 20 років.У другому колі Шолома Костюк зустрінеться з китаянкою, яка переграла японку(6:4, 6:0).Нагадаємо, що в другому раунді жіночого одиночного турніру зустрінуться дві українки –