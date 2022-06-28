Вперше за 14 років відразу три українки пробилися до другого кола Wimbledon

І вдруге в історії

Українські тенісистки Ангеліна Калініна, Леся Цуренко і Марта Костюк подолали стартовий раунд Wimbledon і зіграють у другому раунді.

Такого чисельного представництва в другому раунді представниці України не мали з 2008 року, коли стартовий коло подолали сестри Бондаренко і Тетяна Перебійніс. Варто відзначити, що тоді всі три українки не зуміли пробитися в третій раунд.

На цей раз як мінімум одна наша тенісистка там точно буде, адже Леся Цуренко і Ангеліна Калініна зіграють між собою. Марта Костюк битиметься проти китаянки Чжан Шуай.