Костюк знищила срібну призерку Олімпіади-2020 на старті турніру в Великій Британії

Українка віддала Голубич тільки 3 гейми

Фото: j48tennis.net

Третя ракетка України Марта Костюк (WTA, 78) на старті турніру серії WTA250 в Істборні, Велика Британія, розгромила срібну призерку Токіо-2020 у парному розряді Вікторію Голубич (WTA, 51) 6:2, 6:1.



За трохи більше години українка виконала 4 ейси, 5 разів помилилася при подачі та реалізувала 5 брейк-поінтів з шести. Швейцарка записала в актив 1 брейк. Це була друга очна зустріч тенісисток – у 2018 році Костюк також перемогла в двох сетах.

Нагадаємо, що Леся Цуренко з камбеком вийшла в основну сітку турніру в Англії.