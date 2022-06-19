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Костюк знищила срібну призерку Олімпіади-2020 на старті турніру в Великій Британії

Українка віддала Голубич тільки 3 гейми
Теніс WTA
20:30
Костюк знищила срібну призерку Олімпіади-2020 на старті турніру в Великій Британії
Фото: j48tennis.net

Третя ракетка України Марта Костюк (WTA, 78) на старті турніру серії WTA250 в Істборні, Велика Британія, розгромила срібну призерку Токіо-2020 у парному розряді Вікторію Голубич (WTA, 51) 6:2, 6:1.

За трохи більше години українка виконала 4 ейси, 5 разів помилилася при подачі та реалізувала 5 брейк-поінтів з шести. Швейцарка записала в актив 1 брейк. Це була друга очна зустріч тенісисток – у 2018 році Костюк також перемогла в двох сетах.

Нагадаємо, що Леся Цуренко з камбеком вийшла в основну сітку турніру в Англії.

Олег Шумейко-молодший
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Вікторія Голубич Марта Костюк

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