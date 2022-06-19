Цуренко здійснила камбек в другому сеті і вийшла в основу турніру в Істборні

Українка дотиснула Хізер Вотсон на тай-брейку

Українка Леся Цуренко вийшла в основну сітку турніру WTA 500 в Істборні, Велика Британія.

116-й номер рейтингу WTA у фіналі кваліфікації зійшлася з господаркою кортів Хізер Вотсон і дотиснула її на тай-брейку – 6:2, 7:6 (6).

В другому сеті Цуренко дозволила суперниці оформити брейк і повести з рахунком 5:3, проте українка відразу ж оформила зворотній. Та все ж британка змогла затягнути Цуренко на тай-брейк, мала там два сет-поінти, але українка обидва їх відіграла і, зрештою, закрила матч.

Таким чином, Леся пройшла кваліфікацію вже на п’ятому турнірі поспіль, щоправда, на попередніх чотирьох в основі вона здобула лиш одну перемогу.

Також в основі Істборна зіграють Ангеліна Калініна, Марта Костюк і Даяна Ястремська.

До речі, в парній сітці виступлять Людмила Кіченок і Олена Остапенко, які виграли турнір в Бірмінгемі.