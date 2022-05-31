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Кравченко на старті Challenger обіграв суперника, який майже на 200 місць вище в рейтингу ATP

В наступному матчі українець зіграє з першим сіяним змагань
Теніс ATP
23:01
Кравченко на старті Challenger обіграв суперника, який майже на 200 місць вище в рейтингу ATP
Фото: Poznan Open

Георгій Кравченко (ATP, 469) на старті турніру серії Challenger в Познані, Польща, переграв Даніеля Міхальскі (ATP, 278) 7:5, 6:2.

За майже півтори години на корті українець виконав 1 ейс, реалізував 4 брейк-поінти з восьми та двічі помилився при подачі. Поляк одного разу подав навиліт, припустився двох «подвійних» та зробив 1 брейк. Це була друга очна зустріч тенісистів – Георгій взяв реванш за поразку у минулому році.

Наступний суперником Кравченка стане перший сіяний змагань Артур Ріндеркнех.

Нагадаємо, що Карлос Алькарас завершив виступ на Roland Garros.


Олег Шумейко-молодший
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Георгій Кравченко

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Новини: Теніс

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