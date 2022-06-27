Кравченко не віддав супернику жодного гейму в фіналі кваліфікації Challenger

Українець зіграє в основі турніру в Німеччині

Фото: ФТУ

Георгій Кравченко (ATP, 414) вийшов в основну сітку Challenger у Німеччині, «всуху» перегравши Суміта Нагала (ATP, 514) 6:0, 6:0.



За годину на корті українець виконав 2 ейси, 5 разів помилився при подачі і реалізував 6 брейк-поінтів з восьми. Індієць припустився трьох «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісистів.

Нагадаємо, що перша ракетка Польщі Хуберт Хуркач відправлятиме кошти на допомогу України за кожний ейс на Wimbledon.