Віримо в силу подачі. Десята ракетка світу жертвуватиме 100 євро українцям за кожен ейс на Wimbledon

Хуберт Хуркач – красень

Десятка ракетка світу Хуберт Хуркач у себе в Twitter заявив, що проведе благодійну акцію на Wimbledon, до якого не допустили росіян і білорусів:

«Хочу проанонсувати, що сьогодні я починаю за кожен ейс, який вдасться мені на Wimbledon, жертвувати по 100 євро на підтримку людей України. Сподіваюся, моя подача працюватиме як треба».

Минулого сезону Хуркач дійшов до півфіналу Відкритого чемпіонату Великої Британії і виконав на турнірі 54 ейси.

Нагадаємо, в фіналі турніру в Німеччині Хуркач розгромив росіянина Мєдвєдєва.