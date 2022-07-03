Кравченко не віддав супернику жодного гейму в фіналі кваліфікації Challenger
Кравченко вийшов у фінал кваліфікації Challenger
Українець в двох сетах переграв суперника
Фото: ФТУ
Георгій Кравченко (ATP, 414) вийшов в фінал кваліфікації турніру серії Challenger в Зальцбургу, Австрія, вигравши у Кая Лемстри (ATP, 1117) 6:3, 6:3.
За майже півтори години на корті українець виконав 1 ейс, тричі помилився при подачі та реалізував 4 брейк-поінти з дев’яти. Німець зробив 1 брейк та 6 «подвійних».
Нагадаємо, що Марта Костюк на Wimbledon зазнала серйозної травми.
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