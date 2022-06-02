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Кравченко вийшов в півфінал турніру в Познані

Українець і його партнер виграли після відмови опонентів
Теніс ATP
02 червня 21:57
Кравченко вийшов в півфінал турніру в Познані

У чвертьфіналі парного турніру в Познані український тенісист Георгій Кравченко і поляк Філіп Пелево на відмові обіграли поляка Карола Дзевецкого і американця Алекса Лоусона.

Відмова суперників трапилася за рахунку 7:6, 2:1.

Матч тривав 61 хвилину, протягом якого Кравченко і Пелево подали один ейс, допустили 4 подвійні помилки і реалізували 1 з 4 брейк-пойнтів.

У півфіналі турніру українець і поляк зіграють з чехами Мареком Генгелом і Адамом Павлашеком.

Як повідомлялося, раніше Кравченко на старті Challenger обіграв суперника, який майже на 200 місць вище в рейтингу ATP.

Карен Агабекян
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Георгій Кравченко

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