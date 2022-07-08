Сьогодні зіграє остання надія України на Wimbledon
Кравчик та Скупскі другий рік поспіль стали переможцями Wimbledon в міксті
Американо-британський дует в двох сетах розібрався з австралійської парою
13:58
Ніл Скупскі та Дезіре Кравчик / Фото - eurosport.tvn24.pl7 липня відбувся фінальний матч в міксті на Wimbledon-2022.
Чемпіонами британського мейджора другий рік поспіль стали британець Ніл Скупскі та американка Дезіре Кравчик.
У фінальному матчі вони переграли австралійський дует в особі Меттью Ебдена і Саманти Стосур з рахунком 6:4, 6:3.
Матч тривав 1 годину 28 хвилин. За цей час Скупскі і Кравчик 6 разів подали навиліт, допустили одну подвійну помилку і реалізували 3 з 3-х брейкпойнтів.
Відзначимо, що Стосур і Ебден боролися за перший титул в міксті для австралійської пари на Wimbledon з 1991 року, коли чемпіонами турніру стали Ліз Смайлі та Джон Фіцджеральд.
Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, на Wimbledon пройдуть півфінальні матчі в одиночній чоловічій сітці, а також в жіночому парному розряді. Свій матч на турнірі проведе і українка Людмила Кіченок.
Коментарі 0