Сьогодні зіграє остання надія України на Wimbledon

Людмила Кіченок та Остапенко зіграють в півфіналі парного розряду

Фото: j48tennis.net

Сьогодні, 8 липня, на Wimbledon пройдуть півфінальні матчі в одиночній чоловічій сітці, а також в жіночому парному розряді.



Першим запуском зіграє Людмила Кіченок. Українка в парі з Єленою Остапенко зіграє проти других сіяних змагань Барбори Крейчикової та Катержини Синякової. Початок запланований на 15:30 за українським часом.

Нагадаємо, що в одиночній жіночій сітці буде нова чемпіонка.