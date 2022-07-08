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Сьогодні зіграє остання надія України на Wimbledon

Людмила Кіченок та Остапенко зіграють в півфіналі парного розряду
Теніс Grand Slam
12:59
Сьогодні зіграє остання надія України на Wimbledon
Фото: j48tennis.net

Сьогодні, 8 липня, на Wimbledon пройдуть півфінальні матчі в одиночній чоловічій сітці, а також в жіночому парному розряді.

Першим запуском зіграє Людмила Кіченок. Українка в парі з Єленою Остапенко зіграє проти других сіяних змагань Барбори Крейчикової та Катержини Синякової. Початок запланований на 15:30 за українським часом.

Нагадаємо, що в одиночній жіночій сітці буде нова чемпіонка.

Олег Шумейко-молодший
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Людмила Кіченок Олена Остапенко

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