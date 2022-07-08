Людмила Кіченок та Остапенко вийшли в другий поспіль півфінал на Шоломі. Українка продовжує переписувати історію
Сьогодні зіграє остання надія України на Wimbledon
Людмила Кіченок та Остапенко зіграють в півфіналі парного розряду
12:59
Фото: j48tennis.net
Сьогодні, 8 липня, на Wimbledon пройдуть півфінальні матчі в одиночній чоловічій сітці, а також в жіночому парному розряді.
Першим запуском зіграє Людмила Кіченок. Українка в парі з Єленою Остапенко зіграє проти других сіяних змагань Барбори Крейчикової та Катержини Синякової. Початок запланований на 15:30 за українським часом.
Нагадаємо, що в одиночній жіночій сітці буде нова чемпіонка.