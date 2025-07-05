Крейчикова не змогла захистити титул на Wimbledon-2025
Турнір отримає нову чемпіонку
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чемпіонка Wimbledon-2024 Барбора Крейчикова (16 WTA) достроково завершила захист титулу – чеська тенісистка не змогла пробитися до 1/8 фіналу цьогорічного турніру.
У матчі третього кола Крейчикова поступилася американці Еммі Наварро (10 WTA). Поєдинок завершився на користь представниці США з рахунком 6:2, 3:6, 6:4.
Зустріч тривала 2 години 36 хвилин. За цей час Крейчикова виконала чотири ейси, допустила вісім подвійних помилок і реалізувала лише 5 з 18 брейкпойнтів. У свою чергу, Наварро записала на свій рахунок один ейс, одну подвійну помилку та втілила в успіх 5 із 6 шансів на прийомі.
Ястремська програла Бузас Манейро і завершила боротьбу на Wimbledon-2025.