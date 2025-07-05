Денис Сєдашов

Українська тенісистка Даяна Ястремська (42 WTA) заврешила боротьбу на Wimbledon-2025.

У третьому колі українка поступилася у трьох партіях іспанці Джессіці Бузас Манейро (62 WTA) — 1:6, 6:2, 3:6

Jessica's Joy ✨



Jessica Bouzas Maneiro reaches her first Grand Slam fourth round, defeating Dayana Yastremska 6-1, 2-6, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/X3T22YnrnC — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025

Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини. За цей час іспанка Джессіка Бузас Манейро оформила один ейс, припустилася шести подвійних помилок на подачі та реалізувала 4 з 7 брейкпойнтів.

У свою чергу, Даяна Ястремська виконала три подачі навиліт, зробила сім подвійних помилок і використала 2 з 4 можливостей на прийомі.

У наступному колі іспанка зустрінеться з людмилою самсоновою.

Світоліна програла Мертенс і завершила боротьбу на Wimbledon-2025.