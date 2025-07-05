Ястремська програла Бузас Манейро і завершила боротьбу на Wimbledon-2025
Українка поступилася у трьох партіях
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська тенісистка Даяна Ястремська (42 WTA) заврешила боротьбу на Wimbledon-2025.
У третьому колі українка поступилася у трьох партіях іспанці Джессіці Бузас Манейро (62 WTA) — 1:6, 6:2, 3:6
Поєдинок тривав 1 годину 23 хвилини. За цей час іспанка Джессіка Бузас Манейро оформила один ейс, припустилася шести подвійних помилок на подачі та реалізувала 4 з 7 брейкпойнтів.
У свою чергу, Даяна Ястремська виконала три подачі навиліт, зробила сім подвійних помилок і використала 2 з 4 можливостей на прийомі.
У наступному колі іспанка зустрінеться з людмилою самсоновою.
Світоліна програла Мертенс і завершила боротьбу на Wimbledon-2025.
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