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The Telegraph вибачився перед Ястремською і її батьком

Видання несправедливо звинуватило українку в умисному вживанні допінгу
Теніс WTA
17:59
The Telegraph вибачився перед Ястремською і її батьком

Авторитетне британське видання The Telegraph вибачилося перед українською тенісисткою Даяною Ястремської та її батьком Олександром.

У статті від 14 травня 2021 року видання звинуватило Ястремську і її батька в тому, що тенісистка навмисне вживала допінг і вони намагалися це приховати.

Однак, розслідування показало, що заборонений препарат потрапив в дівчину ненавмисно.

«Ні пані Ястремская, ні її батько не брали участь в будь-якому приховуванні».

Як повідомлялося, Ястремська не змогла вийти в півфінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі.

Карен Агабекян
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Даяна Ястремская

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