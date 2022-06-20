The Telegraph вибачився перед Ястремською і її батьком

Видання несправедливо звинуватило українку в умисному вживанні допінгу

Авторитетне британське видання The Telegraph вибачилося перед українською тенісисткою Даяною Ястремської та її батьком Олександром.



У статті від 14 травня 2021 року видання звинуватило Ястремську і її батька в тому, що тенісистка навмисне вживала допінг і вони намагалися це приховати.

Однак, розслідування показало, що заборонений препарат потрапив в дівчину ненавмисно.

«Ні пані Ястремская, ні її батько не брали участь в будь-якому приховуванні».

Як повідомлялося, Ястремська не змогла вийти в півфінал турніру WTA 250 в Бірмінгемі.