Надаль провів перше тренування на траві після травми стопи
Легендарний Надаль з великою часткою ймовірності зіграє на Wimbledon-2022
Титулований іспанець відновлюється після травми стопи
09:56
22-кратний чемпіон турнірів Великого шолома, легендарний іспанськbq тенісист Рафаель Надаль поділився думками щодо свого виступу на Wimbledon-2022.
Цитує четверту ракетку світу Yahoo! Sports.
«Потрібно аналізувати ситуацію зі стопою день за днем, тому прямо зараз я не до кінця впевнений, що зможу зіграти. Я тільки знаю, що хочу взяти участь, але слід бути обережним. Поки рано давати остаточну відповідь».
«У перші дні [після початку лікування] відчуття були не дуже хорошими, але з кожним днем вони поліпшувалися. Попереду – тиждень тренувань в Лондоні, після якої сподіваюся виступити на Wimbledon і бути конкурентоспроможним».
Нагадаємо, Надаль провів перше тренування на траві після травми стопи.
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