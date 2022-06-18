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Легендарний Надаль з великою часткою ймовірності зіграє на Wimbledon-2022

Титулований іспанець відновлюється після травми стопи
Теніс Grand Slam
09:56
Легендарний Надаль з великою часткою ймовірності зіграє на Wimbledon-2022

22-кратний чемпіон турнірів Великого шолома, легендарний іспанськbq тенісист Рафаель Надаль поділився думками щодо свого виступу на Wimbledon-2022.

Цитує четверту ракетку світу Yahoo! Sports.

«Потрібно аналізувати ситуацію зі стопою день за днем, тому прямо зараз я не до кінця впевнений, що зможу зіграти. Я тільки знаю, що хочу взяти участь, але слід бути обережним. Поки рано давати остаточну відповідь».

«У перші дні [після початку лікування] відчуття були не дуже хорошими, але з кожним днем вони поліпшувалися. Попереду – тиждень тренувань в Лондоні, після якої сподіваюся виступити на Wimbledon і бути конкурентоспроможним».

Нагадаємо, Надаль провів перше тренування на траві після травми стопи.

Володимир Кириченко
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Рафаель Надаль Wimbledon

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