«Лист проти всього українського тенісу». Ястремська висловилася щодо критики віцепрезидента ФТУ

Фото: j48tennis.net

Даяна Ястремська в своєму Instagram виступила в захист віцепрезидента ФТУ Євгенія Зукіна, лист проти якого українські топгравці розіслали в усі міжнародні організації:



Я добре знаю Євгена, у першу чергу, як професіонала своєї справи, чесну й порядну людину. Він завжди дотримується виконання взятих на себе зобов’язань, готовий прийти на допомогу, якщо хтось з нас потрапляє у скрутну ситуацію. До речі, дехто з тих, хто підписав цей лист, чудово знають про все це з власного досвіду.

Крім того, зазначу, особисто вважаю, що подібні речі маються вирішуватися між безпосередніми учасниками можливих конфліктів, а не виноситися у публічний простір. Виникли якісь претензії – зверніться до Зукіна або до Президента ФТУ Сергія Лагура! Чому ви вирішили, що з вами не стануть спілкуватися? Всі ці люди відкриті до діалогів.

Ще раз наголошую на своєму засудженні подібних дій в принципі, а у поточній ситуації, коли ми маємо всі єднатися, тим більше!

Лідер жіночої національної збірної України

Даяна Ястремська.