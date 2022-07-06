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«Лист проти всього українського тенісу». Ястремська висловилася щодо критики віцепрезидента ФТУ

Українські топгравці написали колективний лист в міжнародні організації
Теніс WTA
15:07
«Лист проти всього українського тенісу». Ястремська висловилася щодо критики віцепрезидента ФТУ
Фото: j48tennis.net

Даяна Ястремська в своєму Instagram виступила в захист віцепрезидента ФТУ Євгенія Зукіна, лист проти якого українські топгравці розіслали в усі міжнародні організації:

Вважаю за необхідне висловитися з приводу листа, підписаного моїми колегами й спрямованого, начебто, проти виконавчого директора ФТУ Євгена Зукіна, а насправді проти всього українського тенісу! Я рішуче засуджую такі дії, які абсолютно точно не є конструктивними та завдають значної шкоди національному спорту в очах міжнародних організацій.

Я добре знаю Євгена, у першу чергу, як професіонала своєї справи, чесну й порядну людину. Він завжди дотримується виконання взятих на себе зобов’язань, готовий прийти на допомогу, якщо хтось з нас потрапляє у скрутну ситуацію. До речі, дехто з тих, хто підписав цей лист, чудово знають про все це з власного досвіду.

Крім того, зазначу, особисто вважаю, що подібні речі маються вирішуватися між безпосередніми учасниками можливих конфліктів, а не виноситися у публічний простір. Виникли якісь претензії – зверніться до Зукіна або до Президента ФТУ Сергія Лагура! Чому ви вирішили, що з вами не стануть спілкуватися? Всі ці люди відкриті до діалогів.

Ще раз наголошую на своєму засудженні подібних дій в принципі, а у поточній ситуації, коли ми маємо всі єднатися, тим більше!

Лідер жіночої національної збірної України

Даяна Ястремська.

Відзначимо, що Катаріна Завацька сьогодні, 6 липня, відмовилася від свого підпису в листі.

Олег Шумейко-молодший
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Євген Зукін ФТУ Даяна Ястремская

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