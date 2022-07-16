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Людмила Кіченок: «Ми з сестрою попогаем волонтерам, відправляли донати на ЗСУ і «Байрактари»

Тенісистка підтримує Україну через кордон
Теніс
13:58
Людмила Кіченок: «Ми з сестрою попогаем волонтерам, відправляли донати на ЗСУ і «Байрактари»

Перша ракетка України в парному розряді Людмила Кіченок розповіла про свою допомогу країні.

«Ми з сестрою за допомогою нашого знайомого, який знаходиться в Австрії, збирали медикаменти, щоб відправити в Україну. Допомагали знайомим, які волонтери. Також відправляю донати на Збройні сили України. На Байрактари теж скидалися».

Нагадаємо, раніше Людмила Кіченок і Олена Остапенко не змогли вийти в фінал парного Wimbledon-2022

Джерело: Суспільне Спорт Карен Агабекян
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Людмила Кіченок

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