Людмила Кіченок: «Шкодую, що до 24 лютого не стежила за новинами»

Людмила Кіченок

Українська тенісистка Людмила Кіченок розповіла про ставлення тенісистів до відсторонення росіян та білорусів.

Але я сподіваюся, що ситуація в тенісі в цілому зміниться і будуть відповідні дії найближчим часом. Спортсменам, які не підтримують відсторонення росіян, я б порадила стежити за новинами.

Я теж шкодую, що до 24 лютого не стежила за новинами. Думала, ну щось там відбувається. Але зараз я дуже стараюся стежити і їм раджу це. Вони мають можливість розуміти, що у нас відбувається, тому що можуть дивитися різні канали».