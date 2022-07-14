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Всеcвітні ігри 2022. День 6. Огляд
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Всесвітні ігри 2022

Людмила Кіченок: «Шкодую, що до 24 лютого не стежила за новинами»

За словами тенісистки, більшість спортсменів в турі не розуміють, що відбувається
Теніс WTA
22:45
Людмила Кіченок: «Шкодую, що до 24 лютого не стежила за новинами»
Людмила Кіченок

Українська тенісистка Людмила Кіченок розповіла про ставлення тенісистів до відсторонення росіян та білорусів.

«Було дуже важко, тому що більшість спортсменів в турі не розуміють, що відбувається. На Wimbledon зараз було краще, що відсторонили російських і білоруських гравців. Ми намагаємося робити свою справу і грати далі.

Але я сподіваюся, що ситуація в тенісі в цілому зміниться і будуть відповідні дії найближчим часом. Спортсменам, які не підтримують відсторонення росіян, я б порадила стежити за новинами.

Я теж шкодую, що до 24 лютого не стежила за новинами. Думала, ну щось там відбувається. Але зараз я дуже стараюся стежити і їм раджу це. Вони мають можливість розуміти, що у нас відбувається, тому що можуть дивитися різні канали».

Нагадаємо, раніше Людміла Кіченок і Олена Остапенко не змогли вийти в фінал парного Wimbledon-2022

Джерело: Суспільне Спорт Карен Агабекян
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