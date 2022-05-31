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Людмила Кіченок на Roland Garros вперше в кар’єрі вийшла в півфінал турніру Великого Шолому

Українка в парі з Остапенко перемогла представниць Бельгії
Теніс Grand Slam
19:20
Людмила Кіченок на Roland Garros вперше в кар’єрі вийшла в півфінал турніру Великого Шолому
Фото: j48tennis.net

Людмила Кіченок та Олена Остапенко вийшли в півфінал Roland Garros, перегравши Кімберлі Ціммерман та Марину Заневську 6:3, 5:7, 6:2.

За майже дві години на корті україно-латвійська пара зробила 4 ейси, припустилася 5 «подвійних» та реалізувала 7 брейк-поінтів з дев’яти. Дует представниць Бельгії одного разу подав навиліт, зробив 5 брейків та 9 разів помилився при подачі.

Нагадаємо, що Марта Костюк поступилася в чвертьфіналі турніру.

Олег Шумейко-молодший
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