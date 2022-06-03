Людмила Кіченок не змогла вийти у фінал парного турніру Roland Garros

Українка в парі з Остапенко склали зброю перед французьким дуетом<br> <br> <br>

Людмила Кіченок та Олена Остапенко / Фото - БТУ

Українська тенісисткав парі з латвійкоюпрограли в півфіналі парного Roland Garros – 6:2, 4:6, 2:6.Кіченок і Остапенко програли француженкамМатч тривав 1 годину 56 хвилин. Україно-латвійський дует 4 рази подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки і реалізували 4 / 7 брейк-пойнт.Відзначимо, що після другого сету матч був перерваний через дощ і гра відновилася через дві з половиною години.Людмила стала першою українкою за 14 років, якій вдалося вийти в парний півфінал на Відкритому чемпіонаті Франції.У фіналі на Младеновіч і Гарсію очікує американська пара –