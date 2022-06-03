Людмила Кіченок на Roland Garros вперше в кар’єрі вийшла в півфінал турніру Великого Шолому
Людмила Кіченок не змогла вийти у фінал парного турніру Roland Garros
Українка в парі з Остапенко склали зброю перед французьким дуетом<br> <br> <br>
19:35
Людмила Кіченок та Олена Остапенко / Фото - БТУУкраїнська тенісистка Людмила Кіченок в парі з латвійкою Оленою Остапенко програли в півфіналі парного Roland Garros – 6:2, 4:6, 2:6.
Кіченок і Остапенко програли француженкам Каролін Гарсії і Крістінє Младеновіч.
Матч тривав 1 годину 56 хвилин. Україно-латвійський дует 4 рази подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки і реалізували 4 / 7 брейк-пойнт.
Відзначимо, що після другого сету матч був перерваний через дощ і гра відновилася через дві з половиною години.
Людмила стала першою українкою за 14 років, якій вдалося вийти в парний півфінал на Відкритому чемпіонаті Франції.
У фіналі на Младеновіч і Гарсію очікує американська пара – Корі Гауфф і Джессіка Пегула.
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