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Одиночного розряду мало. Гауфф зіграє в ще одному фіналі на Roland Garros-2022

18-річна американка в дуеті з Пєгулою вийшли в чемпіонський матч турніру<br> <br>
Теніс Grand Slam
16:21
Одиночного розряду мало. Гауфф зіграє в ще одному фіналі на Roland Garros-2022
Корі Гауфф / Фото - eunw.eu
Американки Корі Гауфф та Джессіка Пєгула з рахунком 6:4, 7:6 (4) переграли своїх співвітчизниць Медісон Кіз і Тейлор Таунсенд в півфіналі парного турніру Roland Garros.

Таким чином, Гауфф візьме участь як в одиночному фіналі Відкритого чемпіонату Франції (завтра зустрінеться з Ігою Швьонтек), так і в парному (відбудеться в неділю). Вона може повторити торішнє досягнення Барбори Крейчіковой, яка взяла обидва титули.

Відзначимо, що одиночний фінал стане для 18-річної тенісистки першим в кар'єрі на турнірах Великого шолома, а парний – другим (в 2021 році вона дійшла до цієї стадії на US Open в парі з Кеті Макнейлі).

Нагадаємо, в півфіналі одиночного турніру Roland Garros Гауфф впевнено обіграла італійку Мартіну Тревізан (6:3, 6:1).
Володимир Кириченко
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Корі Гауфф Roland Garros

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