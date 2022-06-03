18-річна Гауфф влаштувала розгром Тревізан в півфіналі Roland Garros
Одиночного розряду мало. Гауфф зіграє в ще одному фіналі на Roland Garros-2022
18-річна американка в дуеті з Пєгулою вийшли в чемпіонський матч турніру<br> <br>
16:21
Корі Гауфф / Фото - eunw.euАмериканки Корі Гауфф та Джессіка Пєгула з рахунком 6:4, 7:6 (4) переграли своїх співвітчизниць Медісон Кіз і Тейлор Таунсенд в півфіналі парного турніру Roland Garros.
Таким чином, Гауфф візьме участь як в одиночному фіналі Відкритого чемпіонату Франції (завтра зустрінеться з Ігою Швьонтек), так і в парному (відбудеться в неділю). Вона може повторити торішнє досягнення Барбори Крейчіковой, яка взяла обидва титули.
Відзначимо, що одиночний фінал стане для 18-річної тенісистки першим в кар'єрі на турнірах Великого шолома, а парний – другим (в 2021 році вона дійшла до цієї стадії на US Open в парі з Кеті Макнейлі).
Нагадаємо, в півфіналі одиночного турніру Roland Garros Гауфф впевнено обіграла італійку Мартіну Тревізан (6:3, 6:1).
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