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Перша ракетка України виграв у фіналі кваліфікації Challenger

Сачко вийшов в основну сітку турніру у Австрії
Теніс ATP
15:30
Перша ракетка України виграв у фіналі кваліфікації Challenger
Фото: btu.org.ua

Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 246) вийшов в основу турніру серії Challenger у Зальцбурзі, Австрія, обігравши Маріуша Копіла (ATP, 324) 6:4, 6:4.

За майже півтори години на корті українець виконав 3 ейси та реалізував 3 брейк-поінти з п’яти. Представник Румунії 4 рази подав навиліт, двічі помилився при подачі та зробив 1 брейк. Віталій взяв реванш за минулорічну поразку у Німеччині.

Нагадаємо, що на старті кваліфікації Сачко переміг Джонатана Мрідхі.

Олег Шумейко-молодший
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Віталій Сачко

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