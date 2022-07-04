Сачко переміг у півфіналі кваліфікації турніру в Австрії
Перша ракетка України виграв у фіналі кваліфікації Challenger
Сачко вийшов в основну сітку турніру у Австрії
Фото: btu.org.ua
Перша ракетка України Віталій Сачко (ATP, 246) вийшов в основу турніру серії Challenger
у Зальцбурзі, Австрія, обігравши Маріуша Копіла (ATP, 324) 6:4, 6:4.
За майже півтори години на корті українець виконав 3 ейси та реалізував 3 брейк-поінти з п’яти. Представник Румунії 4 рази подав навиліт, двічі помилився при подачі та зробив 1 брейк. Віталій взяв реванш за минулорічну поразку у Німеччині.
Нагадаємо, що на старті кваліфікації Сачко переміг Джонатана Мрідхі.
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